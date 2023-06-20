Суддю Тандира, який збив нацгвардійця в Києві, залишили під вартою

Адвокати просили змінити йому запобіжний захід.

Київський апеляційний суд залишив в силі запобіжний захід про арешт і утримання в слідчому ізоляторі без права внесення застави для судді Олексія Тандира, який у стані алкогольного сп’яніння 26 травня на блокпосту у в’їзді в Київ збив на смерть військового Національної гвардії України, інформує ZN.ua.

Суддю Тандира, який збив нацгвардійця в Києві, залишили під вартою
© Прокуратура міста Києва

Як повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, рішення щодо апеляції було ухвалено у понеділок, 19 червня.

«Суд апеляційної інстанції у повному обсязі відмовив стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги на обраний підозрюваному безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться в заяві прокуратури.

Суддя Олексій Тандир 26 травня збив на смерть військового Національної гвардії України Вадима Бондаренка на блокпосту на в’їзді у Київ. При цьому суддя мав явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Наступного дня, 27 травня, Вища рада правосуддя одноголосно дала правоохоронним органам дозвіл арештувати Тандира за підозрою у скоєнні смертельної ДТП, а суд відправив Тандира під варту без можливості внесення застави на майже два місяці – до 21 липня.

Відомо також, що у 2021 році Олексій Тандир допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру Усатову уникнути відповідальності за п?яне ДТП, що призвело до тяжких травм водія іншого авто.


Ірина Знась, ZN.ua





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