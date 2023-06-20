Стали відомі подробиці про Volkswagen Tayron другого покоління

Компанія Volkswagen розробляє Volkswagen Tayron другого покоління. У продажу він з'явиться приблизно у 2025 році.

Volkswagen Tayron першого покоління випускають із 2018 року. Це компактний 5-дверний кросовер. Його довжина складає 4640 мм, ширина – 1860 мм, висота – 1660 мм, а колісна база – 2731 мм. Але Tayron другого покоління буде набагато більшим, ніж модель першого покоління.

Новий Volkswagen Tayron збудують на модернізованій платформі MQB. Цю платформу також використовуватимуть нові Volkswagen Passat, Tiguan, та Skoda Kodiaq. Покупцям новий кросовер Tayron пропонуватимуть у двох версіях – на 5 та на 7 осіб. А у версії купе буде лише один варіант – на 5 осіб. Нова платформа дозволить додати цьому коссоверу третій ряд сидінь.

По суті, Tayron другого покоління має стати своєрідним наступником семимісного Volkswagen Tiguan AllSpace, який планують зняти з конвеєра (нового покоління у нього не буде).

Яке обладнання отримає Tayron другого покоління - це ще не відомо. Поки що про це говорити зарано. Думаємо, він матиме різне обладнання, залежно від країни, де його продають. У Європі, наприклад, у цього кросовера обладнання буде, звичайно, більше, ніж, наприклад, у Китаї чи, тим більше, в Індії.

У Tayron другого покоління буде декілька силових агрегатів. Це 2,0-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом та 2,0-літровий дизель з турбонаддувом. Обидва - так звані "м'які" гібриди. Вони працюватимуть разом із 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач із двома зчепленнями.

Крім того, покупцям запропонують дві повноцінні гібридні версії PHEV потужністю 204 та 272 к.с. На одній електротязі такий гібридний кросовер зможе проїхати понад 100 км.

Коли Volkswagen офіційно представить Volkswagen Tayron другого покоління - ще точно не відомо. Очікується, що у продажу він з'явиться приблизно у 2025 році. Можливо, в Європі він дебютує навіть раніше – у2024 році.

Скільки коштуватиме новий Volkswagen Tayron – теж поки що не повідомлялося. Мабуть, він коштуватиме дорожче, ніж модель першого покоління, адже він збільшиться у розмірах та отримає нове обладнання.

Нагадаємо, раніше повідомили, що VW Gol нового покоління, який, як очікується, з'явиться через 3-4 роки, отримає електричну силову установку, тобто стане електрокаром.