2023-06-22
В Білорусі розбився російський вертоліт Мі-24
В Білорусі в четвер, 22 червня, розбився гелікоптер Мі-24, який, ймовірно, належав Повітряним силам Російської Федерації. Про авіакатастрофу
Білоруське відомство заявляє, що гелікоптер Мі-24 «здійснив жорстку посадку» біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами близько 13:30
«Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження, руйнувань та постраждалих на землі немає», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці аварії працюють рятувальники, а комісія з’ясовує причини катастрофи.
В офіційному повідомленні МО РБ не зазначено, чий саме гелікоптер зазнав краху, однак моніторинговий аблік «Бєларусі Гаюн»
Ірина Знась, ZN.ua