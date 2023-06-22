В Білорусі розбився російський вертоліт Мі-24

В Білорусі в четвер, 22 червня, розбився гелікоптер Мі-24, який, ймовірно, належав Повітряним силам Російської Федерації. Про авіакатастрофу повідомило Міністерство оборони Республіки Білорусь, інформує ZN.ua.

В Білорусі розбився російський вертоліт Мі-24

Білоруське відомство заявляє, що гелікоптер Мі-24 «здійснив жорстку посадку» біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами близько 13:30

«Члени екіпажу вертольота отримали тілесні ушкодження, руйнувань та постраждалих на землі немає», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці аварії працюють рятувальники, а комісія з’ясовує причини катастрофи.

В офіційному повідомленні МО РБ не зазначено, чий саме гелікоптер зазнав краху, однак моніторинговий аблік «Бєларусі Гаюн» повідомляє, що йдеться про вертоліт збройних сил Росії.


Ірина Знась, ZN.ua





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