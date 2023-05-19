Російський олігарх подав до суду на британський уряд з вимогою повернути супер’яхту вартістю 43,5 млн євро (фото)

Російський бізнесмен Сергій Науменко подав позов проти уряду Великої Британії через конфіскацію його 58,5-метрової супер’яхти Phi вартістю 38 млн фунтів стерлінгів (43,5 млн євро). Про це повідомляє The Guardian.

Російський олігарх подав до суду на британський уряд з вимогою повернути супер’яхту вартістю 43,5 млн євро (фото)
Фото: superyachttimes.com

Науменко, який не перебуває під санкціями Великої Британії, вимагає в міністерства транспорту скасувати арешт його супер’яхти та відшкодувати збитки.

У березні 2022 року судно заарештувало національне агентство у боротьбі зі злочинністю під час його участі у конкурсі World Superyacht Awards в Лондоні, який проходив у п’ятизірковому готелі Bulgari у Найтсбріджі.

Офіцери заявили, що арешт супер’яхти Phi був попередженням Путіну та його наближеним, а закон, який використовувався для затримання, не потребував доказів або підозри, що власник є тісно пов’язаний з режимом Путіна.





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