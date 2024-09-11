В Росії підлітки "на замовлення" спалили вертоліт

В ніч на 11 серпня двоє російських школярів у Ноябрьську спалили вертоліт Мі-8, за що мали отримати "фінансову винагороду".

Про це повідомляють російські Telegram-канали, інформує Апостроф.

За "роботу" їм обіцяли 5 мільйонів рублів. Зазначається, що підпалювачам було 13 та 14 років. Також відомо, що батько одного з підлітків зараз воює проти України.

Хлопці прокралися на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська, після чого облили гелікоптер Мі-8, який стояв там легкозаймистою рідиною і підпалили.

Підлітки втекли з місця злочину, проте їх таки вдалося затримати. Зазначається, що здійснювали підпал вони цигарками, які кинули у гелікоптер.

В результаті вибуху підліткам сильно обпекло обличчя, через що вони мали викликати швидку, відійшовши на певну відстань від аеропорту. Медики доставили паліїв до лікарні. Вертоліт згорів майже повністю - від нього залишився тільки хвіст.

Вже після затримання вони зізнались, що за виконане "замовлення" їм обіцяли заплатити. Згадали хлопці і про інший інцидент - кілька днів тому вони підпалили вежу стільникового зв'язку та отримали за це 30 тисяч рублів.


Любов Боровик, Апостроф





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