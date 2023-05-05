Львівський підприємець постачав до Росії елітні Rolls-Royce та Maybach

При цьому ще й оформлював відшкодування ПДВ з українського бюджету.

Підприємець зі Львова в обхід санкцій поставляв з Європейського Союзу до Росії елітні автомобілі марок Rolls-Royce та Maybach. Раніше бізнесмен проживав у Росії і досі має там власний бізнес, інформує ZN.ua.

Львівський підприємець постачав до Росії елітні Rolls-Royce та Maybach

Як повідомили в Службі безпеки України, підозрюваний купував в Україні елітні транспортні засоби та за підробленими документами транзитом через Польщу та Білорусь вивозив їх до Росії.

Серед замовників елітних авто, які більше не поставляються в Росію через накладені на неї санкції, були представники топменеджменту кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу russia today.

За інформацією правоохоронців, протягом 2022-2023 років бізнесмен нелегально переправив російським «замовникам» більше 45 автомобілів на загальну суму понад 3 млн євро. Під час оборудки підозрюваний купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах та оформлював їх на підконтрольні комерційні структури.

Вже після того, як транспортні засоби фактично знаходились на території Росії, підприємець звертався до податкової України із заявами про повернення йому сум бюджетного відшкодування з ПДВ. Таким чином він ще й нажив понад 1 млн гривень бюджетних коштів.

Також за поданням СБУ суд арештував майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 млн грн. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в окупованому Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів.

На підставі зібраних доказів організатору злочинної схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України - у пособництві державі-агресору, заволодінні чужим майном та службовому підробленні.


Ірина Знась, ZN.ua





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