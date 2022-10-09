У Росії заявили про відновлення руху на Кримському мосту

Але автомобілі пускають у обмеженій кількості.

У Росії заявили про відновлення руху на Кримському мосту
Ситуація на Кримському мості вранці 9 жовтня

У Росії заявили про намір відновити приміське залізничне сполучення Кримським мостом до 19:00 9 жовтня. Таку заяву офіційно зробив Мінтранс РФ.

Згідно з повідомленням міністерства країни-окупанта, «залізничний рух Кримським мостом вантажних і пасажирських поїздів далекого прямування здійснюється згідно з нормативним графіком».

Також у Росії відновили продаж квитків на пасажирські потяги до Криму та заявили про повне відновлення роботи залізниці на Кримському мості.

Російські ЗМІ стверджують і про відновлення руху автотранспорту Кримським мостом. За словами мешканців Керчі, на міст пропускають по десять машин. З траси «Таврида» виїзд на міст безпосередньо закритий – рух можливий лише з боку Керчі.


Ірина Знась, ZN.ua





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