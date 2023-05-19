Поліція забрала у Віктора Павліка спецперепустку після скандального інциденту на Південному мосту

16 травня дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова похвалилася поїздкою Південним мостом через Дніпро у Києві. Вона заявила, що чоловік зробив їй подарунок - спецперепустку, яка дозволяє кататися по стратегічному об'єкту, а також переміщатися містом у комендантську годину, інформує Апостроф .

"Це задоволення не для всіх", – заявила вона.

Сам співак на відео в Instagram помахав перед камерою документом від військової комендатури та сказав: "Це тобі в подарунок перепустка, зай".

Фото: instagram.com/repyahovakate/

Поведінка Павліка та його дружини обурила користувачів мережі. Випадок потрапив до уваги поліції Києва, і спецперепустку в артиста забрали. Про це Головне управління Національної поліції у Києві повідомило на своєму сайті.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці поспілкувалися з власником автомобіля та жінкою та вилучили спецперепустку, - розповіли правоохоронці. - Крім того, поліцейські нагадали їм про заборону фіксації та висвітлення об'єктів стратегічного значення у період воєнного часу".

Також поліцейські опублікували фото, на яких Віктор Павлік зображений із заблюреним обличчям.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на публікацію Поліції Києва у Facebook.

"А що з тими, хто видав цю перепустку? Чому їх видають і кому? Може і собі придбати", - пишуть люди в соцмережах. "Сором. Дорослий чоловік, а виявилося, що зовсім розуму немає". "А як же так виходить, що такі перепустки взагалі з'являються у подібних громадян? На Південному мосту щоранку пробки".