У Києві водій Cadillac заблокував рух «швидкої», яка везла в лікарню 2-річну дитину – поліція

Тепер йому загрожує до п?яти років за ґратами.

Сьогодні, 30 липня, у Києві карета швидкої медичної допомоги екстрено везла в лікарню 2-річну дитину. Автомобіль їхав із увімкненими проблисковими маячками та спеціальним звуковим сигналом. Водночас водію Cadillac Escalade не сподобалося, як у крайній лівій смузі поспішає спецтранспорт, тож він «підрізав» авто та зупинив рух ШМД. За цим фактом слідчі відкрили кримінальну справу, повідомили столичні поліцейські, інформує ZN.ua.

У Києві водій Cadillac заблокував рух «швидкої», яка везла в лікарню 2-річну дитину – поліція
© Скріншот з відео

На опублікованому в мережі відео видно, що водій позашляховика заблокував автівку швидкої і вийшов висловити свої претензії до медичних працівників. Після того, як почув про маленьку дитину у салоні, він повернувся в своє авто і поїхав із місця події.

Відео побачили столичні поліцейські, які згодом зупинили автівку та затримали чоловіка. Ним виявився киянин 1989 року народження.

«Близько 16:00 патрульні, спецпризначенці полку №1 та оперативники Подільського управління поліції зупинили водія на вулиці Протасів Яр. Слідчі кваліфікували подію зі швидкою як хуліганство. Керманичу загрожує до п?яти років за ґратами», - уточнили правоохоронці.


Володимир Дедей, ZN.ua





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