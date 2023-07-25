Обвал мосту на Закарпатті: названі імовірні причини
Цей міст був аварійним уже близько п’яти років.
Поблизу селища Тересва Тячівського району Закарпатської області міст через річку обвалився, попередньо, внаслідок проіржавіння окремих конструкцій та надмірну вагу вантажівки. У результаті п’ятеро людей отримали травми, серед них є діти, інформує
Про це
У Службі відновлення та розвитку інфраструктури зазначили, міст збудували у 1957 році – відтоді його жодного разу капітально не ремонтували. У понеділок, 24 липня, на мосту їхала вантажівка з піском вагою понад 45 тонн – допустима вага була перевищена у 7 разів – три секції аварійного мосту обвалилися. Разом з вантажівкою також провалився легковий автомобіль Skoda.
Дві карети швидкої допомоги доставили у лікарню постраждалих, зокрема серед них – троє дітей. За інформацією голови Закарпатської ОДА Віктора Микити, одна людина перебуває у важкому стані, інші – середнього ступеня важкості.
Наразі рух транспорту відбувається через населені пункти: Крива – Терново – Нересниця – Вільхівці – Бедевля. Відстань об'їзду складає близько 35 кілометрів. Дорожники додали, що у 2021 році вже виготовили проєкт реконструкції споруди, однак ремонту мосту завадила повномасштабна агресія Росії проти України.