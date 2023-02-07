В Україні обвалилась вартість популярного палива: які ціни на АЗС побачать українці 7 лютого

Середні ціни на пальне в Україні після двох днів стабільності у вівторок, 7 лютого, знову почали змінюватися у бік зниження, інформують «Факти.Life» .

Зокрема, бензин марки A-95+ скинув 47 копійок, і сьогодні його реалізують на АЗС в середньому по 49,98 грн/л.

Популярний A-95 здешевшав на 44 копійки – до 48,17 грн/л.

Ціна на А-92 змінилася лише на 1 копійку (47,3 грн/л).

Літр дизельного пального пропонують в середньому по 51,84 грн/л – це на 59 копійок менше, ніж напередодні.

Вартість автогазу знизилася на 19 копійок – до 26,1 грн/л.

У мережах АЗС найнижча ціна на A-95 – 45,5 грн/л, найвища – 53 грн/л.

Дизельне пальне коштує в діапазоні від 48,9 грн до 58 грн за літр.

Автогаз – від 23,45 грн до 32 грн за літр.