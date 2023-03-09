Названі найпопулярніші гібридні авто лютого в Україні

У лютому 2023 року автопарк України поповнили 985 гібридних легкових авто. Це на 21% менше, ніж торік. Проте частка нових авто з цієї кількості становила 61% проти 54% у лютому 2022 року. Про це повідомляє Укравтопром.

Названі найпопулярніші гібридні авто лютого в Україні
Фото: mercedes-benz.in.ua

На лютневому ринку нових легковиків «гібриди» охопили 16% продажів, тоді як торік 13%.

Найпопулярніші нові гібридні авто

  • В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Mercedes-Benz GLE (78 шт.)
  • Другою була Toyota Corolla Cross (50 шт.)
  • Третій результат у гібридного Range Rover (43 шт.)

Найпопулярніші вживані гібридні авто

  • В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Toyota Prius (51 шт.)
  • Ford Fusion US (42 шт.)
  • Chevrolet Volt (38 шт.).





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