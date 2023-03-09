2023-03-09
Названі найпопулярніші гібридні авто лютого в Україні
У лютому 2023 року автопарк України поповнили 985 гібридних легкових авто. Це на 21% менше, ніж торік. Проте частка нових авто з цієї кількості становила 61% проти 54% у лютому 2022 року. Про це повідомляє Укравтопром.
Фото: mercedes-benz.in.ua
На лютневому ринку нових легковиків «гібриди» охопили 16% продажів, тоді як торік 13%.
Найпопулярніші нові гібридні авто
- В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Mercedes-Benz GLE (78 шт.)
- Другою була Toyota Corolla Cross (50 шт.)
- Третій результат у гібридного Range Rover (43 шт.)
Найпопулярніші вживані гібридні авто
- В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Toyota Prius (51 шт.)
- Ford Fusion US (42 шт.)
- Chevrolet Volt (38 шт.).