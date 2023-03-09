Названі найпопулярніші гібридні авто лютого в Україні

У лютому 2023 року автопарк України поповнили 985 гібридних легкових авто. Це на 21% менше, ніж торік. Проте частка нових авто з цієї кількості становила 61% проти 54% у лютому 2022 року. Про це повідомляє Укравтопром.

Фото: mercedes-benz.in.ua

На лютневому ринку нових легковиків «гібриди» охопили 16% продажів, тоді як торік 13%.

Найпопулярніші нові гібридні авто

В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів став Mercedes-Benz GLE (78 шт.)

Другою була Toyota Corolla Cross (50 шт.)

Третій результат у гібридного Range Rover (43 шт.)

Найпопулярніші вживані гібридні авто