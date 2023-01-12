Мікроавтобус із людьми злетів із мосту на Івано-Франківщині, кадри з місця: "дев'ять пасажирів..."

В Івано-Франківській області з мосту злетів мікроавтобус із людьми.

Сьогодні, 12 січня, вранці у Лісовій Слобідці Івано-Франківської області сталася аварія.

Про це повідомили у поліції області.

У автомобілі, що перекинувся, знаходилися дев'ять пасажирів. Троє зазнали травм.

Людей доправили до обласної лікарні. На місці аварії працюють правоохоронці.

Обставини ДТП встановлюють.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині п'яний водій наїхав на родину і намагався втекти.

Поблизу села Калинівка, що на Рівненщині водій "ВАЗ 2104" допустив наїзд на трьох мешканців селища Степань: матір, доньку та її малолітнього сина. Внаслідок аварії загинула 60-річна жінка, трирічний хлопчик отримав серйозні травми.

У поліції повідомили, що водій з місця події втік, залишивши авто неподалік.

"На пошуки водія орієнтували всі екіпажі поліції, втім, незабаром він сам прийшов на місце ДТП: 26-річний житель села Калинівка був у стані сп'яніння - прилад "Драгер" показав 1,98 проміле", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка.

Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.