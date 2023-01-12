Мікроавтобус із людьми злетів із мосту на Івано-Франківщині, кадри з місця: "дев'ять пасажирів..."
В Івано-Франківській області з мосту злетів мікроавтобус із людьми.
Сьогодні, 12 січня, вранці у Лісовій Слобідці Івано-Франківської області сталася аварія.
Про це повідомили у поліції області.
У автомобілі, що перекинувся, знаходилися дев'ять пасажирів. Троє зазнали травм.
Людей доправили до обласної лікарні. На місці аварії працюють правоохоронці.
Обставини ДТП встановлюють.
Раніше повідомлялося, що на Рівненщині п'яний водій наїхав на родину і намагався втекти.
Поблизу села Калинівка, що на Рівненщині водій "ВАЗ 2104" допустив наїзд на трьох мешканців селища Степань: матір, доньку та її малолітнього сина. Внаслідок аварії загинула 60-річна жінка, трирічний хлопчик отримав серйозні травми.
У поліції повідомили, що водій з місця події втік, залишивши авто неподалік.
"На пошуки водія орієнтували всі екіпажі поліції, втім, незабаром він сам прийшов на місце ДТП: 26-річний житель села Калинівка був у стані сп'яніння - прилад "Драгер" показав 1,98 проміле", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці затримали чоловіка.
Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.