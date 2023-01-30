П'яні у мотлох поліцейські потрапили у серйозну ДТП на трасі, кадри: "Об'їжджали пробку"

На трасі Одеса-Миколаїв сталася аварія за участю автомобіля Hyundai Tucson та вантажівки DAF.

Як написав у себе у Facebook екс-депутат Миколаївської міськради Євген Римар, в автомобілі Hyundai нібито перебували співробітники поліції у нетверезому стані.

Повідомляється, що Hyundai врізалася в фуру, що стоїть.

"Три п'яні в мотлох співробітника поліції на автомобілі хюндай врізалися в стоячу фуру", - написав Римар.

Екс-депутат стверджує, що могли бути жертви, оскільки авто з поліцейськими йшло на обгін машин у пробці.

На зустрічну поліцейським виїхала інша машина, тому щоб уникнути прямого зіткнення, вони зробили різкий маневр і врізалися у фуру.

"Швидка прибула на місце події встановила факт сп'яніння, в машині було повно алкоголю. Справу намагалися відразу перекрутити, слідчий ніс якусь маячню, але свідки вказали на водія хюндая", - стверджує Римар.

В управлінні Нацполіції в Миколаївській області повідомили , що 42-річний співробітник поліції перебував не на службі та на власному автомобілі.

Також у відомстві додали, що внаслідок ДТП водія Hyundai – співробітника поліції та двох його пасажирів 37-річного чоловіка та 38-річну жінку з тілесними ушкодженнями було доставлено до лікарні.

Водій вантажівки не постраждав. Призначено службове розслідування обставин ДТП. 42-річного поліцейського відсторонено від служби.