Зіткнулися автобус з людьми, бус та легковик: масштабна ДТП сталася на Волині, кадри

Зіткнулися автобус з людьми, бус та легковик: масштабна ДТП сталася на Волині, кадри

На Волині зіткнулися автобус з людьми, бус та легковик – є інформація про постраждалих.

Так, ДТП за участю двох авто та рейсового автобуса сталося біля Торчина.

Аварія сталася вранці у понеділок, 12 грудня, повідомляють "Волинські новини".

Внаслідок зіткнення значно розбито мікроавтобус «Віто».

Медики швидкої повідомили, що у ДТП постраждав водій «Віто», його госпіталізували до лікарні, а водій автобуса відмовився від медичної допомоги.

На щастя, із пасажирів ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 10 грудня, на трасі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі маршрутний автобус влетів у блокпост.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області на сторінці у соціальних мережах. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням

Автобус їхав із села Роїще у напрямку Чернігова. Медична допомога знадобилася водієві та семи пасажирам. У них діагностували травми різного ступеня важкості.

Правоохоронці відкрили проти водія кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Наразі триває досудове розслідування.


Юлия Александрова, politeka.net





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