Зіткнулися автобус з людьми, бус та легковик: масштабна ДТП сталася на Волині, кадри
На Волині зіткнулися автобус з людьми, бус та легковик – є інформація про постраждалих.
Так, ДТП за участю двох авто та рейсового автобуса сталося біля Торчина.
Аварія сталася вранці у понеділок, 12 грудня, повідомляють "Волинські новини".
Внаслідок зіткнення значно розбито мікроавтобус «Віто».
Медики швидкої повідомили, що у ДТП постраждав водій «Віто», його госпіталізували до лікарні, а водій автобуса відмовився від медичної допомоги.
На щастя, із пасажирів ніхто не постраждав.
Раніше повідомлялося, що у суботу, 10 грудня, на трасі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі маршрутний автобус влетів у блокпост.
Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області на сторінці у соціальних мережах. Водій транспортного засобу не впорався з керуванням
Автобус їхав із села Роїще у напрямку Чернігова. Медична допомога знадобилася водієві та семи пасажирам. У них діагностували травми різного ступеня важкості.
Правоохоронці відкрили проти водія кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
Наразі триває досудове розслідування.