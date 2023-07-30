2023-07-30
У Туреччині сталася ДТП. Серед загиблих громадянин України
Також є багато поранених.
У турецькому місті Аланія туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою,
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Вказано, що туристичний мікроавтобус віз туристів з Казахстану трасою D-400. На світлофорі він врізався у вантажівку. На місце аварії одразу направили бригади поліції, жандармерії та медиків.
Водій екскурсійного автобуса та український гід загинули на місці. Ще 12 туристів до ставили до лікарень Аланії та Манавгата. Шестеро з них дістали серйозні травми.
Після роботи слідчо-оперативної групи тіла загиблих доставили до моргу муніципалітету Аланії. Водія вантажівки відвезли до жандармської станції для допиту.
Юлія Москаленко, ZN.ua