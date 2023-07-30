У Туреччині сталася ДТП. Серед загиблих громадянин України

Також є багато поранених.

У турецькому місті Аланія туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою, передає TRT Haber. Внаслідок аварії є загиблі та поранені. Серед загиблих громадянин України, інформує ZN.ua .

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Вказано, що туристичний мікроавтобус віз туристів з Казахстану трасою D-400. На світлофорі він врізався у вантажівку. На місце аварії одразу направили бригади поліції, жандармерії та медиків.

Водій екскурсійного автобуса та український гід загинули на місці. Ще 12 туристів до ставили до лікарень Аланії та Манавгата. Шестеро з них дістали серйозні травми.

Після роботи слідчо-оперативної групи тіла загиблих доставили до моргу муніципалітету Аланії. Водія вантажівки відвезли до жандармської станції для допиту.