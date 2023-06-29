Експерти IIHS розповіли, для кого небезпечні середньорозмірні пікапи

Нові краш-тести, проведені в США Страховим інститутом безпеки дорожнього руху (IIHS), показали, що при дорожніх аваріях на серйозний ризик наражаються задні пасажири. У більшості протестованих машин недостатній захист задніх пасажирів.

У нових краш-тестах інституту IIHS брали участь п'ять середньорозмірних та компактних пікапів, що продаються на американському ринку. Це Nissan Frontier, Ford Ranger, Chevrolet Colorado, Jeep Gladiator та Toyota Tacoma.

Більш-менш безпечним для задніх пасажирів виявився Nissan Frontier нового покоління, що з'явився у 2021 році. Він за захист задніх пасажирів отримав оцінку "Прийнятно".

Ford Ranger отримав у цих краш-тестах оцінку Marginal, тобто "Слабо". Інші три пікапа Chevrolet Colorado, Jeep Gladiator і Toyota Tacoma за захист задніх пасажирів отримали оцінку "Погано".

Зверніть увагу, що Ford Ranger, Chevrolet Colorado та Toyota Tacoma у 2022 модельному році отримали серйозні оновлення. Тому в наступних краш-тестах вони можуть отримати більш високі оцінки за безпеку.

За даними IIHS, введений у 2022 році оновлений фронтальний краш-тест (на задньому сидінні з'явився додатковий манекен) виявився складним для невеликих пікапів. Під час тестів цих п'яти середньорозмірних пікапа голова заднього пасажира (манекена) підходила небезпечно близько до спинки переднього крісла. Був високий ризик травми шиї та грудей.

Потрібно відзначити, що захист задніх пасажирів недостатній не тільки у середньорозмірних пікапів, а й у інших автомобілів. Наприклад, у кросоверів.

Так, проведений у 2022 році краш-тест інституту IIHS (вже з додатковим заднім манекеном) показав, що на швидкості 64 км/год при ударі об бар'єр у 9 із 15 компактних кросоверів шанси вижити у заднього пасажира близькі до нуля. Тільки Ford Escape та Volvo XC40 показали високий рівень захисту заднього пасажира.

Інститут IIHS давно закликає автовиробників посилити захист задніх пасажирів. Деякі автовиробники вже дослухалися цього заклику. Щоправда, далеко не більшість.

Зазначимо, що американський Страховий інститут безпеки дорожнього руху, незважаючи на критику захисту задніх пасажирів, вважає, що задні сидіння є найбезпечнішим місцем для маленьких дітей. Попереду для дітей більше ризиків.