Суддя Тандир на момент скоєння ДТП був напідпитку — висновок експертизи

Низка експертиз у справі судді, який збив людину, вже готові.

Судово-психологічна експертиза показала, що суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир був за кермом напідпитку, коли збив насмерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, повідомляє Факти.ICTV з посиланням на пресслужбу ДБР, інформує ZN.ua .

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«За отриманими результатами ми можемо констатувати, що факт перебування судді Тандира в момент смертельного ДТП у стані алкогольного сп’яніння є доведеним. Зокрема, це повністю підтверджується висновками судово-психологічної експертизи», — повідомляє пресслужба ДБР.

Також у повідомленні йдеться, що суддя Тандир, маючи спеціальні юридичні знання та професійні навички, вживав заходів щодо приховування слідів алкогольного сп’яніння та унеможливлення встановлення кількості алкоголю у відібраних у нього біологічних рідинах. Біологічні зразки у нього відібрали примусово, оскільки він відмовлявся проходити експертизу.

У суді Тандир свою провину визнавав лише частково. Він стверджував, що не був напідпитку в момент ДТП та не вживав алкоголю напередодні.

Слідство досі очікує результатів експертизи на вміст алкоголю в крові.