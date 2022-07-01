Знайдено уламки: у Росії впав черговий літак, що відомо на даний момент

Знайдено уламки: у Росії впав черговий літак, що відомо на даний момент

У Якутії виявлено уламки літака Ан-2, який зник із радарів ще 10 днів тому.

Як повідомляють російські ЗМІ, на борту знаходилися два члени екіпажу та один пасажир.

"1 липня близько 14:30 до виробничо-диспетчерської служби "Полярних авіаліній" від екіпажу Мі-8, який вранці вилетів на пошуки літака Ан-2, надійшла інформація про його виявлення", - йдеться в офіційному повідомленні авіакомпанії.

Їхня доля поки невідома. Також повідомлялося, що на борту була тонна вантажу.

Нагадаємо, 24 червня в Росії зазнав катастрофи військово-транспортний літак ІЛ-76. В результаті загинули четверо людей.

ІЛ-76 летів з Оренбурга до Білгорода. Борт приземлявся в Рязані на дозаправку, аварія сталася одразу після зльоту.

У Мережі також з'явилося відео, на якому відображено момент аварії. На кадрах можна побачити, що повітряне судно мало не впало на житлові будинки.

Очевидцы засняли момент падения военно-транспортного самолёта в Рязанской области. На кадрах видно, что Ил-76 горит уже в воздухе.

По последним данным, четыре человека погибли, ещё пятеро пострадали. Минобороны заявило, что Ил-76 потерпел крушение из-за неисправности двигателя pic.twitter.com/R4WP67c13x

— Лента.ру (@lentaruofficial) June 24, 2022


Катерина Петренко, politeka.net





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