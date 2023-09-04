Стало відомо, коли з'явиться міні-Mercedes G-Class

Компактний позашляховик компанії Mercedes-Benz, який називають "маленьким G-Class", з'явиться протягом найближчих кількох років. Таку заяву у своєму новому інтерв'ю зробив голова правління Mercedes-Benz AG Ола Калленіус.

Стало відомо, коли з'явиться міні-Mercedes G-Class

За його словами, цей новий автомобіль почнуть випускати за кілька років. Але він не уточнив, коли саме. Можна припустити, що продаж цієї новинки німецького автогіганта почнеться в 2025 році або в 2026 році. Калленіус стверджує, що Mercedes-Benz ще не встановив точну дату появи у продажу "маленького G-Class".

Як називатиметься цей новий компактний позашляховик – ще не відомо. Стверджується, що його можуть назвати g-Class, а не G-Class. Тобто в назві є натяк на невеликий розмір.

У ЗМІ цей новий позашляховик називають "маленьким G-Class". Тобто він отримає приблизно такий самий "квадратний" дизайн, як і стандартний Mercedes-Benz G-Class. Між собою вони відрізнятимуться за розмірами та силовою установкою.

Які габарити будуть у "маленького G-Class" - ми поки що не знаємо. Думаємо, навряд чи він буде таким самим маленьким, як, наприклад, японський Suzuki Jimny. Швидше за все, він матиме приблизно такі ж розміри, як у американського Wrangler. У нього можуть бути версії на 4 і 5 дверей, але про це ще точно нічого не повідомлялося.

Стало відомо, коли з'явиться міні-Mercedes G-Class

Очікується, що міні-Гелендваген отримає електричну силову установку, тобто він буде електромобілем. Щоправда, про цю силову установку ще нічого не відомо. До речі, зараз компанія Mercedes-Benz розробляє стандартний G-Class із електричною силовою установкою. У продажу він має з'явитися у 2024 році.

Раніше німецьке видання Handelsblatt із посиланням на інсайдерську інформацію повідомило, що міні-Гелендваген почнуть випускати у 2026 році. Його збудують на платформі MMA, яка ще знаходиться у розробці. Цей маленький позашляховик може отримати 800-вольтову електричну силову установку. Він повинен мати непогані позашляхові характеристики та досить великий запас ходу.

Слід зазначити, що у модельній лінійці Mercedes-Benz незабаром мають відбутися серйозні зміни. З конвеєра знімуть деякі моделі. Наприклад, Mercedes-Benz А-Class, B-Class, CLS. Натомість з'являться нові моделі.

Нагадаємо, що в Європі під час дорожніх тестів помітили електричний Mercedes-Benz EQG.


Максимов Віталій, Тудей





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