Підводний човен із туристами зник на місці аварії «Титаніка»: що відомо

Запасу кисню на субмарині вистачить на 96 годин.

Увечері 19 червня стало відомо, що в Атлантичному океані пропав підводний човен «Титан», який перенаправляв туристів до місця аварії «Титаніка». На борту субмарини перебувають п'ятеро людей, повідомляє CNN.

Підводний човен із туристами зник на місці аварії «Титаніка»: що відомо
Підводний човен зник 19 червня
© OceanGate/facebook

Підводний човен почав двогодинне занурення вранці 19 червня і втратив зв'язок з основним кораблем експедиції, «Полярний принц», через годину 45 хвилин після занурення, інформує ZN.ua.

Берегова охорона США та Королівські збройні сили Канади розпочали масштабну операцію з пошуків підводного човна. Вони проводяться на масштабній ділянці океану на відстані майже 1,5 тисячі кілометрів від берега Ньюфаундленду і на глибині до 3,9 тисячі метрів.

Фахівці зізнаються, що вести пошуки у такому віддаленому регіоні непросто. Вони також стикаються з додатковими перешкодами у вигляді хвиль, висота яких сягає трьох-шостіх метрів.

За словами командувача 1-го округу берегової охорони США контр-адмірала Джона Могера, запасу кисню в підводному човні вистачить на 70-96 годин. Він може бути як під водою, так і над нею. Тому фахівці використовують сонари для того, щоб уловити будь-який звук, який може лунати.

Хто знаходиться на борту підводного човна

Одним із пасажирів апарата є Хеміш Хардінг, якому належить компанія Action Aviation, що спеціалізується на продажу та експлуатації авіаційної техніки. Це не перша ризикована подорож Хардінга. Так, він став одним із перших людей, які занурили у Безодню Челленджер – найглибше місце на Землі. У 2022 році він був одним із пасажирів космічного корабля компанії Blue Origin, який здійснив політ на орбіту.

Крім того, на борту знаходилися батько і син з Пакистану, Шахзаду та Сулейман Дауд, а також французький дослідник Пол-Генрі Нарголе.

Що могло статися з підводним човном

Поки невідомо, що сталося з підводним човном перед тим, як він перестав виходити на зв'язок. Але, за словами експертів, навряд чи сталося щось добре. Вони назвали кілька проблем, які могли б виникнути на субмарині.

  • Одним із основних ризиків є відключення електроенергії, яке могло призвести до втрати зв'язку з апаратом. Деякі підводні апарати мають друге джерело енергії на випадок, якщо основна електрична система вийде з ладу, але неясно, чи були у «Титану» резервні джерела живлення.
  • На борту могло статися коротке замикання, яке спричинило пожежу . Вона не тільки зруйнувала би більшу частину судна, а й призвела до появи токсичних випаровувань у замкнутому просторі, що становить серйозну небезпеку для людей, які перебувають на борту.
  • Ще однією можливою причиною зникнення судна може бути затоплення. Великий тиск на глибині міг призвести до розриву апарату. У компанії OceanGate стверджують, що «Титан» оснащений інноваційною системою безпеки, яка відстежує тиск та сигналізує капітану у разі виявлення проблем.
  • Підводний човен міг загубитися через підводні течії або його шлях може бути заблокований.

Фаїна Вауліна, ZN.ua





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