Стало відомо, які нові автомобілі українці купували у липні

За даними Інституту досліджень авторинку, у липні 2023 року в Україні продали 5200 нових автомобілів, що на 8,8% менше, ніж у червні поточного року. Бестселером став, як і кілька попередніх місяців поспіль, французький кросовер Renault Duster.

Якщо порівнювати продаж нових автомобілів в Україні в липні 2023 року з аналогічним місяцем 2022 року, то вони збільшилися на 40,5%. Проте, порівняно з травнем та червнем 2023 року продажі знизилися. Можливо, це сезонний фактор, адже у І півріччі 2023 року спостерігалася стійка тенденція відновлення українського автомобільного ринку після спаду 2022 року, спричиненого повномасштабним вторгненням російських окупаційних військ.

Лідером з продажу серед нових автомобілів у липні 2023 року в Україні став кросовер Renault Duster. Українці купили 409 таких кросоверів. На другому місці з продажу кросовер Toyota RAV-4 (361), на третьому – электричный кросовер Volkswagen ID.4 (202), на четвертому – Skoda Kodiaq (142), а на п'ятому – Toyota Land Cruiser Prado (136).

До десятки найбільш популярних нових автомобілів в нашій країні минулого місяця також увійшли такі моделі: Mazda CX-5 (125), Volkswagen Touareg (109), Skoda Octavia (106), Hyundai Tucson (102), і Nissan Qashqai (97). Як бачите, це практично всі кросовери.

Найчастіше нові автомобілі купували у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській, Одеській та Львівській областях. У прифронтових областях (у Донецькій, Луганській та Херсонській) продаж нових машин мінімальний.

Загалом, за перші сім місяців 2023 року в Україні продали 33 900 нових автомобілів. Це приблизно на 54% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Слід зазначити, що в Україні, незважаючи на війну з російськими окупантами, наразі все ж таки випускають нові автомобілі. Цим займається завод "Єврокар" у Закарпатській області. Там із машинокомплектів випускають автомобілі Skoda. Наприклад, кросовери Skoda Kodiaq та Skoda Karoq. У 2022 році після початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупантів завод "Єврокар" з метою безпеки призупинив роботу. Але вже у червні 2022 року після того, як ситуація з безпекою покращала, він відновив випуск автомобілів.

Раніше стало відомо, що українцям, які хочуть отримати посвідчення водія, дали більше часу на отримання копії відео з теоретичного та практичного іспитів.