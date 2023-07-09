Франція повернула в стрій підводний човен, який ремонтували чотири роки

Він постраждав від пожежі.

Франція після чотирьох років ремонту повернула у стрій атомний підводний човен Perle класу Rubis. Про це повідомляє видання Naval News з посиланням на джерела у ВМС Франції, інформує ZN.ua.

Франція повернула в стрій підводний човен, який ремонтували чотири роки
© Wikimedia commons

Ще у 2019 році цей підводний човен відправився на планове технічне обслуговування, але через пожежу, яка сталася рік потому, субмарину очікував вимушений капітальний ремонт.

Пожежа була доволі масштабною. Вона тривала понад 14 годин поспіль. Для її ліквідації було залучено сотні пожежників. Зрештою, для відновлення цього підводного човна оборонним відомством Франції було ухвалене доволі унікальне рішення, а саме взяти для цього частину іншої субмарини Saphir, тобто зробити одну субмарину з двох.

Щоб повернути підводний човен у стрій після пожежі, працівникам ВПК Франції знадобилося близько 100 тисяч годин інженерних робіт, протягом яких зокрема було створено або оновлено понад 2000 планів проєктної документації.

Для відновлення субмарини також використовували й цифрові технології. Зокрема було створено цифрового "двійника" підводного човна для допомоги у проведенні ремонтних робіт.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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