Австрійська компанія анонсувала запуск інтермодального залізничного сполучення Київ-Відень

Дочірня вантажна компанія Австрійських федеральних залізниць – Rail Cargo Group (RCG) оголосила про запуск інтермодального вантажного сполучення між Києвом, Львовом, Будапештом і Віднем.

Про це KВ стало відомо з матеріалу видання Порти України, яке посилається на Rail.insider.

“Rail Cargo Group, дочірня вантажна компанія Австрійських федеральних залізниць (?BB), оголосила про запуск інтермодального вантажного сполучення між Києвом, Львовом, Будапештом і Віднем, – пише видання.

Повідомляється, що це буде “перше регулярне, високочастотне інтермодальне сполучення” між Україною та численними транспортними вузлами у Центральній Європі. RCG вже здійснює регулярні рейси з/до України, але прагне співпрацювати з “Укрзалізницею”, щоб запустити інтермодальне сполучення для українських вантажовідправників.

Зазначається, що інтермодальний сервіс із використанням бренду RCG TransFER буде запущено у серпні. Він з’єднає Київ і Львів мережею залізничних і автомобільних перевезень TransNET по всій Європі та за її межами.

“Виступаючи на виставці Transport Logistic у Мюнхені цього тижня, генеральний директор ?BB Андреас Матте наголосив на тому, що новий сервіс “використовуватиме повну мережу RCG, аби вивести українську економіку в Європу”. Член правління АТ “Укрзалізниця” Вячеслав Єрьомін додав, що залізниця “сподівається найближчим часом запропонувати цю послугу клієнтам”, вважаючи, що після перемоги України у війні вона працюватиме ще ефективніше” – додає видання.

Планується, що на першому етапі поїзди курсуватимуть чотири-п’ять разів на тиждень. Спочатку вони будуть перевозити контейнери та змінні кузови, але RCG розглядає варіанти перевезення причепів вантажівок. Контейнери будуть перевантажуватися між вагонами колії 1520 та 1435 мм на станції Захонь (українсько-угорський перехід Чоп—Захонь).

Нагадаємо, "Укрзалізниця" продовжує розширювати мережу залізничних сполучень України та Польщі і призначає поїзди №89/73 — 74/90 Харків, Київ — Перемишль та №67/19 — 20/68 Київ — Варшава, Хелм.