Замість Megane: компанія Renault розробляє новий кросовер

Компанія Renault планує незабаром зняти з конвеєра Renault Megane. Замість нього покупцям запропонують новий кросовер. Дизайнери іспанського видання Motor показали на рендерах, якою буде ця новинка.

Renault Megane випускають із 1995 року. Наразі покупцям пропонують його четверте покоління (з 2016 року). Це один із найпопулярніших автомобілів в Україні на вторинному ринку. Його часто ввозять із-за кордону.

Але незабаром замість Renault Megane компанія Renault випускатиме новий кросовер. Інтерес до кросоверів постійно зростає, тому французький автогігант поступово змінює свою модельну лінійку.

Як називатиметься новий кросовер компанії Renault – ще не відомо. Що ж до дизайну, то завдяки дизайнерам іспанського видання Motor ми з вами можемо приблизно уявити, як виглядатиме цей автомобіль.

Очікується, що новий кросовер побудують на платформі CMF B. На цій же платформі побудований компактний кросовер Renault Captur. Довжина нового кросовера становитиме близько 4359 мм, ширина – близько 1814 мм, а висота – 1447 мм. Тобто він буде трохи більшим, ніж Captur. Це будуть абсолютно різні автомобілі. Не треба думати, що новий кросовер стане просто подовженою версією Renault Captur.

Основою дизайну цього нового кросовера стане концепт Renault Sc?nic Vision. Але в дизайні будуть помітні також елементи Austral. Таке бачення дизайну відображено і в зображеннях дизайнерів іспанського видання Motor. Що ж, у них вийшов досить гарний автомобіль. Сподіваємося, що Renault створить ще красивіший автомобіль.

Салон має бути більшим, щоб там із комфортом помістилися 5 осіб. Буде також великий багажник. У салоні буде нова панель приладів з великим сенсорним дисплеєм.

У лінійку двигунів увійдуть різноманітні бензинові та дизельні силові агрегати, а також гібридні силові установки E-Tech. А ось повноцінної гібридної силової установки PHEV не буде. Її, як і раніше, пропонуватимуть покупцям Captur.

Електричної версії у цього нового кросовера теж не буде. Це потрібно для того, щоб не забирати покупців у електромобіля Megane E-tech Electrico.

Компанія Renault планує почати випускати та продавати свій новий кросовер у 2024 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Нагадаємо, раніше в Мережі показали новий Renault Scenic із електричною силовою установкою.