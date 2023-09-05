Київ запускає двомісячну кампанію з безкоштовними поїздками

Планують роздати 500 тисяч безкоштовних поїздок.

У рамках кампанії для популяризації безготівкових розрахунків в Києві планується випустити 100 тис. цифрових транспортних карт у застосунку Київ Цифровий із п’ятьма безкоштовними поїздками на кожній з них. Таким чином буде роздано 500 тис. поїздок. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, інформує ZN.ua .

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Для участі в акції потрібно придбати цифрову транспортну карту у застосунку Київ Цифровий, оплативши покупку карткою Mastercard будь-якого українського банку.

Цифрова транспортна карта майже безкоштовна – коштує лише 1 грн замість 40 грн.

Після оплати цифрова карта автоматично прив’язується до банківської картки у Apple чи Google Wallet і до пристрою, з якого здійснили оплату.

Цифрова карта буде працювати лише на тому смартфоні, з якої її придбали. Щоби скористатися безкоштовною поїздкою, необхідно піднести смартфон з банківською карткою, якою була оплачена цифрова транспортна карта, до валідатора у громадському наземному транспорті – і поїздка автоматично буде підтверджена.

Кампанія триватиме протягом двох місяців, до 4 листопада 2023 року.

Київ Цифровий — застосунок, що об’єднує головні міські сервіси та понад два мільйони користувачів. Цифрова транспортна карта — це можливість оплачувати проїзд банківською карткою, не втрачаючи знижок або зручних тарифів вашого проїзного. Придбати її можна в застосунку Київ Цифровий у розділі «Транспортна карта».