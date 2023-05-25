На трасі Київ-Харків вибухнув бензовоз

ДТП трапилось в Київській області.

В Київській області на трасі Київ-Харків у четвер вдень, 25 травня, зазнав аварії та загорівся бензовоз, повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, інформує ZN.ua.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12 години неподалік села Бзів у Броварському районі Київщини.

«Під час руху машина втратила курсову стійкість та з’їхала в кювет, сталось займання», - написав Небитов у Telegram-каналі.

Очільник обласної поліції додав, що водій вантажівки загинув.

Зараз на місці події працюють рятувальники та працівники поліції.


Ірина Знась, ZN.ua





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