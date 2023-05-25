2023-05-25
На трасі Київ-Харків вибухнув бензовоз
ДТП трапилось в Київській області.
В Київській області на трасі Київ-Харків у четвер вдень, 25 травня, зазнав аварії та загорівся бензовоз,
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12 години неподалік села Бзів у Броварському районі Київщини.
«Під час руху машина втратила курсову стійкість та з’їхала в кювет, сталось займання», - написав Небитов у Telegram-каналі.
Очільник обласної поліції додав, що водій вантажівки загинув.
Зараз на місці події працюють рятувальники та працівники поліції.
Ірина Знась, ZN.ua