Під Києвом вибухнув міст, є жертви: перші подробиці

У селі Демидів на Київщині внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою зруйновано міст через річку Ірпінь, рух транспорту неможливий, є загиблий і поранені.

Повідомв про це голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний у Facebook , Київська ОВА в Telegram

"У зв'язку із пошкодженням мостового переїзду у с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий".

У коментарях до свого посту він також написав про причини пошкодження: "Детонація через блискавку. Не панікувати".

Підкурганний додав, що вирішується питання проїзду через Козаровичі.