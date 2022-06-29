2022-06-29
Під Києвом вибухнув міст, є жертви: перші подробиці
У селі Демидів на Київщині внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою зруйновано міст через річку Ірпінь, рух транспорту неможливий, є загиблий і поранені.
Повідомв про це голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний у
"У зв'язку із пошкодженням мостового переїзду у с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий".
У коментарях до свого посту він також написав про причини пошкодження: "Детонація через блискавку. Не панікувати".
Підкурганний додав, що вирішується питання проїзду через Козаровичі.
Алексей Ионов, politeka.net