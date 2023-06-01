Mitsubishi розробляє новий кросовер: стали відомі подробиці

Компанія Mitsubishi розробляє новий компактний кросовер. Його офіційна прем'єра відбудеться вже за кілька місяців – у серпні 2023 року.

У модельній лінійці Mitsubishi зараз є кілька кросоверів. Деякі з них мають великий попит. У Європі, наприклад, продається Mitsubishi ASX, який технічно дуже близький французькому кросоверу Renault Captur.

Незабаром кросоверів у модельній лінійці цього японського автогіганта стане ще більше. З'явиться новий компактний кросовер. Ось тільки як він називатиметься – ми ще не знаємо. Mitsubishi тримає цю інформацію поки що в таємниці.

Взагалі, зараз дуже мало відомо про новий кросовер компанії Mitsubishi. У Мережі є лише офіційні тизери цієї новинки.

Зверніть увагу на світлодіодне підсвічування. Якщо воно здалося вам знайомим, то в цьому немає нічого дивного. Таке ж підсвічування було у концепту Mitsubishi XFC, представленого публіці в жовтні 2022 року. Мабуть, новий компактний кросовер Mitsubishi побудований саме на базі цього концепту.

Також відомо, що цей кросовер першим у модельній лінійці Mitsubishi отримає найновішу аудіосистему компанії Yamaha. Стверджується, що вона має відмінні характеристики.

У концепту Mitsubishi XFC було чотири режими руху: Normal, Gravel, Wet та Mud. Швидше за все, серійна версія теж отримає ці режими керування. Нагадаємо, досі ще в жодного автомобіля Mitsubishi немає режиму водіння Wet, який призначений для роботи на мокрих дорогах.

Які силові агрегати будуть у лінійці двигунів цього компактного кросовера - ще не повідомлялося. Можливо, покупцям запропонують версії із гібридними силовими установками.

Mitsubishi стверджує, що у концепту XFC найпросторіший салон серед кросоверів свого класу. Це означає, що серійна версія теж матиме дуже просторий салон.

Новий компактний кросовер Mitsubishi розроблений для країн Південно-Східної Азії. У продажу він з'явиться приблизно до березня 2024 року. Однак, надалі він може стати глобальною моделлю, тобто продаватиметься в різних країнах світу.

Нагадаємо, Mitsubishi планує до 2025 року розробити та випустити на ринок кілька абсолютно нових моделей. Наприклад, з'явиться Mitsubishi Triton нового покоління.

Раніше стало відомо, що у Європі з'явився Mitsubishi ASX нового покоління.