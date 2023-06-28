Легковик влетів у мікроавтобус з пасажирами: кадри кривавої ДТП під Києвом

поліція, НП

Мікроавтобус із пасажирами та легковик «Ford» зіткнулись у Вишневому Київської області.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області, потерпілим надана домедична допомога, рух на місці аварії перекрито.

Попередньо встановлено, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем «Mercedes Benz».

«До медиків поки звернулась одна пасажирка буса - у жінки перелом носа та струс мозку. Її госпіталізували до лікарні», - повідомили в поліції.

Інші учасники ДТП отримали незначні ушкодження.


Катерина Петренко, politeka.net





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