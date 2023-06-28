2023-06-28
Легковик влетів у мікроавтобус з пасажирами: кадри кривавої ДТП під Києвом
Мікроавтобус із пасажирами та легковик «Ford» зіткнулись у Вишневому Київської області.
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на поліцію Київської області, потерпілим надана домедична допомога, рух на місці аварії перекрито.
Попередньо встановлено, що водій легковика виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з автомобілем «Mercedes Benz».
«До медиків поки звернулась одна пасажирка буса - у жінки перелом носа та струс мозку. Її госпіталізували до лікарні», - повідомили в поліції.
Інші учасники ДТП отримали незначні ушкодження.
Катерина Петренко, politeka.net