На Хмельниччині вантажівка зіткнулася з легковиком. Є загиблі та поранені

У ДСНС повідомили деталі аварії.

На Хмельниччині вантажівка зіткнулася з легковиком. Є загиблі та поранені
© ДСНС України

Поблизу села Качуринці Хмельницької області на автодорозі Е-50 сталася ДТП за участі вантажівки MAN та легковика Volkswagen Touran, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. У результаті аварії двоє людей загинули, ще одна – постраждала.

«Внаслідок автотрощі загинули 40-річний водій та 37-річна пасажирка легковика Volkswagen, 26-річного водія вантажівки госпіталізовано до Волочиської багатопрофільної лікарні», – зазначили в ДСНС.

Вказано, що причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.





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