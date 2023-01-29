2023-01-29
На Хмельниччині вантажівка зіткнулася з легковиком. Є загиблі та поранені
У ДСНС повідомили деталі аварії.
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Поблизу села Качуринці Хмельницької області на автодорозі Е-50 сталася ДТП за участі вантажівки MAN та легковика Volkswagen Touran,
«Внаслідок автотрощі загинули 40-річний водій та 37-річна пасажирка легковика Volkswagen, 26-річного водія вантажівки госпіталізовано до Волочиської багатопрофільної лікарні», – зазначили в ДСНС.
Вказано, що причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Юлія Москаленко, ZN.ua