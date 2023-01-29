На Хмельниччині вантажівка зіткнулася з легковиком. Є загиблі та поранені

Поблизу села Качуринці Хмельницької області на автодорозі Е-50 сталася ДТП за участі вантажівки MAN та легковика Volkswagen Touran, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. У результаті аварії двоє людей загинули, ще одна – постраждала.

«Внаслідок автотрощі загинули 40-річний водій та 37-річна пасажирка легковика Volkswagen, 26-річного водія вантажівки госпіталізовано до Волочиської багатопрофільної лікарні», – зазначили в ДСНС.

Вказано, що причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.