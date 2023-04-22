На Хмельниччині шість поліцейських побили винуватця ДТП

У Хмельницькій області повідомили про підозру в тортурах шістьом поліцейським, які побили водія, винуватця ДТП. Про це повідомила прес-служба Хмельницької обласної прокуратури.

За даними досудового слідства, у травні 2022 року в Шепетівці співробітники поліції прибули на місце ДТП і дійшли висновку, що винуватець цієї дорожньої аварії перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Водія доставили до медустанови для надання медичної допомоги та для проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння.

Досудове слідство вважає, що в медустанові водій почав поводитись зухвало, і тому правоохоронці одягли на нього наручники. У лікарні двоє правоохоронців почали заламувати водієві руки, повалили його на підлогу та почали придушувати його коліном.

Співробітники лікарні висловили обурення поведінкою правоохоронців. Тому водія відвезли до районного управління поліції, де з нього продовжували знущатися ще приблизно 2 години. Зрештою чоловіка буквально врятувала його дружина, яка приїхала до райвідділу поліції. Внаслідок побоїв у автомобіліста проблеми з обличчям, численні синці та садна, травми суглобів.

За даними фактами слідчі Державного бюро розслідувань України відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 (Катування, вчинені групою осіб без попередньої змови між собою) та ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 (Перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством) Кримінального кодексу України.

Шістьом поліцейським співробітники ДБР повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 КК України. Двом із них також повідомили про підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України.

Покарання за ч. 1 ст. 127 КК України – від 2 до 5 років позбавлення волі, а за ч. 2 ст. 365 КК України – від 3 до 8 років позбавлення волі.

Прізвища підозрюваних у цих злочинах не повідомляються. Також не відомі їхні посади.

Підозрювані зараз перебувають на волі. Через суд вирішується питання про запобіжний захід для них. Також підозрювані продовжують виконувати свої службові обов'язки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Чернігівській області суд відправив під адміністративний арешт на 5 діб водія, за те, що він керував транспортним засобом без обов'язкового техогляду.