Більшість українських АЗС завищують ціни - Держпродспоживслужба

Більшість українських АЗС продовжують завищувати ціни. Про це йдеться у нових доповідях Державної служби України з питань безпеки продуктів харчування та захисту споживачів.

Так, на Одещині фахівці Головного управління Держпродспоживслужби провели 75 позапланових перевірок АЗС. Виявилося, що понад 50 із них завищували ціни на паливо. Зокрема, на цих заправках бензин та дизельне паливо продавали за цінами, що підвищували більш ніж на 5% без обов'язкового у цьому випадку декларування.

У свою чергу, у Чернівецькій області позапланово перевірили 27 АЗС. Майже 80% із них працювали з порушеннями, у тому числі з необґрунтованим завищенням цін.

Тим часом, раніше повідомлялося, що фахівці Держпродспоживслужби позапланово перевірили по всій Україні 690 автозаправок. У 75% випадках було виявлено порушення. Найчастіше це завищення граничного рівня торгової націнки та недекларування роздрібних цін на пальне, коли підвищення становить понад 5%.

Нагадаємо, у травні 2022 року Кабмін скасував державне регулювання цін на пальне, яке запровадили у травні 2021 року. Цей захід, разом з іншими заходами, дозволив під час війни наситити ринок паливом та стабілізувати ціни.

Раніше народні депутати запропонували прибрати рекламу вздовж доріг.