Автомобільне паливо подорожчає в Україні з 1 липня: нові ціни на бензин та дизель

В Україні з 1 липня повернуть ПДВ на акцизи на нафтопродукти. Стало відомо, як зміняться ціни на бензин та дизель.

В Україні з 1 липня подорожчає автомобільне паливо: названо нові ціни на бензин та дизель

Верховна Рада у квітні минулого року скасувала акцизи на автомобільне паливо, щоб запобігти паніці на ринку пального. Це був критичний момент – і ПДВ зменшили до 7%. З другого літнього місяця податки повернуть на рівень 20%, як було до повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн прокоментував ситуацію. Він спрогнозував, як зміниться вартість палива.

"За нашими розрахунками, після 1 липня податкова складова для бензину зросте на 11 грн/л. Обкладення дизпалива зросте на 7 грн/л, а зрідженого газу - на 3 грн. Ці додаткові витрати додадуться до тих цін, які складуться на той момент на ринку.Таким чином, вартість бензину ймовірно підніметься до 60 грн/л, а дизеля - до 56 грн/л", - цитує аналітика "Апостроф".

Нагадаємо, що рішення про часткове зниження акцизів ухвалили після успішного подолання дефіциту та налагодження регулярного постачання нафтопродуктів із Європи. З 30 вересня акциз на скраплений газ повернули до попереднього рівня у розмірі 52 євро/т. Акцизи на бензин та дизельне паливо вже також частково були знижені до рівня 100 євро/т для обох видів палива.

Щоб забезпечити надходження до бюджету в Україні, повернулися до обговорення питання про повне оподаткування ринку нафтопродуктів. З цією метою з 1 липня повернуть ПДВ на рівні 20%. Акцизи на бензин збільшать до 213,5 євро/т, а на дизельне паливо – до 139 євро/т. Акциз на скраплений газ міняти не будуть, бо він перебуває на довоєнному рівні.

В Україні з 1 липня подорожчає автомобільне паливо: названо нові ціни на бензин та дизель

Таким чином підвищення податкового навантаження вплине на кінцеву ціну на автомобільне пальне.

Раніше повідомляли, що бензин в Україні подешевшав за місяць на 3%, а дизель - на 5%.


Леся Ловіцька, Тудей





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