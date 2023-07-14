Роздрібні ціни на АЗС стабілізувались

Всі АЗС визначились з новими рівнями цін.

Роздрібні ціни на пальне припинила зростати, ринок, скоріш за все, стабілізувався. Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95", інформує ZN.ua.

Роздрібні ціни на АЗС стабілізувались
© depositphotos / minervastock

Бензини А-95 і А-95+ в середньому по країни подорожчали лише на 4 копійки - до 47,93 грн/л та 50 грн/л відповідно. А дизпальне додало в ціні 15 копійок і зупинилося на рівні 47 грн/л.

У порівнянні з минулим тижнем на 0,2-1 грн відкоригувалася ціни в бік збільшення в мережі KLO: бензин А-95 – здорожчав до 48,99 грн/л, бензин А-95+ – до 51,49 грн/л, дизпальне – до 47,79 грн/л. SOCAR підняв вартість дизпального на 1 грн – до 49,99 грн/л.

Змінили вартість пального відповідно до нових цінових реалій також Ovis, Авантаж 7, Олас, Кворум і інші мережі.


Олена Середа, ZN.ua





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