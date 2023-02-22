АЗС продовжують знижувати ціни на автогаз

Середня ціна на скраплений газ із 20 по 21 лютого у мережах АЗС зменшилась на 21 коп./л — до 24,36 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє галузеве видання еnkorr.

Фото: epravda.com.ua

Найдорожче — 25,49 грн/л — автогаз коштує на автозаправних станціях мереж Rodnik, BVS і Socar, які тримають ціну на попередньому рівні. Найдешевше — на станціях мережі «Авантаж 7», 22,45 грн/л (-50 коп./л).

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,41 грн/л і 0,45 грн/л, до 25,34 грн/л і 25,19 грн/л відповідно.

Найбільше здешавшання — 2 грн/л — зафіксовано на станціях мережі «Олас» — до 22,90 грн/л. Найменше падіння ціни — за винятком тих мереж, які за цей період ціну не змінювали, — відбулося у мережі АЗС «БРСМ-Нафта», до 23,95 грн/л (-6 коп./л).

«Укрнафта» скинула ціну на автогаз на 10 коп./л — до 23,05 грн/л, U.GO — на 34 коп./л, до 23,76 грн/л.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 20 по 21 лютого, грн/л: