Названо ціни на бензин, ДП та автогаз в Україні на початку весни

У лютому 2023 року в Україні продовжувалась тенденція зниження цін на автомобільне паливо, розпочата в січні поточного року. Минулого місяця бензин А-95 у середньому подешевшав на 2,2%, дизельне паливо – на 5,1%, а автогаз – на 10%.

Станом на 1 лютого 2023 року середня вартість бензину А-95 становила 47,58 гривні за один літр.

Найдорожчий бензин А-95 зараз продають на заправках мережі "Авіас" – 50 гривень за літр, SOCAR – 49,99 гривень за літр, ОККО та WOG – 48,99 грн за літр.

Найдешевше заправити автомобіль бензином А-95 можна на АЗС мереж VostokGaz – 44,45 грн/літр, "Маркет", "Авантаж 7" та "Укр-Петроль" – 44,50 грн/літр, VST та "Олас" – 44 90 грн/літр.

Середня вартість дизельного палива на початку весни 2023 року становить 50,00 гривень за літр.

Найдорожчий дизель зараз продають на АЗС мереж SOCAR (52,99 грн за літр), ОККО та WOG (52,00 грн за літр). Найдешевше заправити автомобіль дизельним паливом можна на АЗС мереж VostokGaz – 46,95 грн/літр, "Авантаж 7" та Prime – 47,00 грн/літр, та БРСМ-Нафта – 47,64 грн/літр.

Найбільше у лютому 2023 року в Україні подешевшав автогаз – на 10%. На початку весни його середня вартість складає 24,04 грн за літр.

Найдорожче заправити автомобіль із ГБО зараз можна на станціях мереж ОККО (25,25 грн/літр), WOG (25,19 грн/літр) та SOCAR (25,11 за літр). Найдешевший автогаз продають мережі "Авантаж 7" (21,45 грн за один літр) та "Фактор" - 21,80 гривень за один літр.

Слід зазначити, що автомобільне паливо в Україні почало дешевшати наприкінці 2022 року. Найпомітніше знижуються ціни на автогаз. У січні паливо для автомобілів із ГБО подешевшало на 9,2%, а у лютому – на 10%. Експерти пояснюють зниження цін на автомобільне паливо кількома причинами. Наприклад, велика кількість пропозицій на оптовому ринку, а також зниження попиту з боку роздрібних покупців.

Тим часом, Кабмін планує влітку 2023 року повернути довоєнний акциз на автомобільне паливо. Це може призвести до подорожчання цін. Крім того, уряд планує збільшити акцизи на бензин, дизельне паливо та автогаз до рівня європейських. Це станеться поступово протягом кількох років. Так, акциз на бензин та ДП до 2028 року перевищить 300 євро за 1000 літрів.

Нагадаємо, раніше в Хмельницкой области правоохоронці викрили шахрая, який видавав себе за автодилера.