2023-03-10
Ціни на автогаз і дизель продовжують коливатися: скільки коштує пальне 10 березня
У п’ятницю, 10 березня, середні ціни на пальне в Україні змінилися мінімально. Про це повідомляє видання
Найбільше – на автогаз, який сьогодні реалізують дешевше, ніж учора, на 10 копійок (22,96 грн/л).
Вартість дизельного пального знизилася на 9 копійок – до 48,92 грн за літр.
Популярний А-95 здешевшав ще на 3 копійки (47,34 грн/л).
Водночас середня ціна преміального бензину марки A-95+ залишилася на рівні 49,12 грн/л.
Не змінилася й вартість A-92 – його реалізують в середньому по 46,41 грн/л.
Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій: