Робота всіх АЗС може зупинитись з 1 березня: у Раді дали пояснення

У Комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики заявили, що з 1 березня 2025 року робота всіх автозаправних станцій в Україні може зупинитись, інформує Апостроф.

Про це повідомила народна депутатка України, членкиня комітету ВРУ з питань фінансів Ніна Южаніна у Telegram.

Вона пояснила, що причиною зупинки може стати нова вимога використовувати тільки реєстратори розрахункових операцій (РРО), що формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів №601, тоді як Національний банк, Мінфін та Держподаткова служба гальмують процес затвердження нового протоколу передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскальних чеків.

"1 березня 2025 року робота всіх АЗС може бути зупинена. Наразі жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін та ДПС не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку", - написала Южаніна.

Вона повідомила, що наразі невідомо, коли буде відповідне затвердження.

Представниця комітету ВРУ з питань фінансів наголосила, що на АЗС дозволяється використовувати виключно традиційні (апаратні) РРО, отже з 1 березня АЗС мають або припинити продавати пальне та зачинитись, або будуть працювати з порушенням закону та отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого бензину.

"Я неодноразово писала, що терміни можливості видачі фіскальних чеків за старою формою мають бути продовжені (щонайменше на шість місяців). Але в Мінфіні не чують", - додала нардеп.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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