Hyundai Ioniq 5 може втратити потужність: почалося розслідування

Американське Національне управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) розпочало розслідування скарг на електричний кросовер Hyundai Ioniq 5. Деякі власники цього автомобіля стверджують, що під час руху він може втратити потужність.

На даний момент понад 20 американців подали до NHTSA скарги на свої кросовери Ioniq 5. У скаргах йдеться про те, що цей кросовер під час руху нібито може втратити потужність. Деякі автомобілісти говорили, що спочатку вони чули гучну бавовну, а потім на панелі приладів з'являлося повідомлення із попередженням про втрату потужності.

Чому це відбувається і чи справді є така проблема – поки що офіційно не оголошено. За попередньою інформацією, проблема дійсно існує і вона пов'язана з інтегрованим зарядним пристроєм для акумуляторів.

Американське Національне управління безпеки дорожнього руху лише почало проводити відповідне розслідування. Офіційних рекомендацій компанії Hyundai щодо Ioniq 5 ще немає. Але цей південнокорейський автогігант уже повідомив, що в липні 2023 року у автомобілів Hyundai Ioniq 5 оновлять програмне забезпечення.

За даними NHTSA, потенційно втрата потужності під час руху може бути майже у 40 000 кросоверів Hyundai Ioniq 5. Але, повторимо, розслідування ще триває.

Раніше компанія Hyundai вже один раз відкликала кросовери Hyundai Ioniq 5. Причина - через помилки в програмному забезпеченні режиму паркування трансмісії вони могли мимовільно відкочуватися. У порівнянні з іншими електромобілями це мінімальна кількість проблем.

Hyundai Ioniq 5 – це найновіший південнокорейський кросовер. Його випускають із 2021 року.

В Україні Hyundai Ioniq 5 коштує від 1 850 000 гривень. Це комплектація Express зі стандартною батареєю на 58 кВт/год та з електромотором потужністю 170 к.с. і 350 Нм крутного моменту. Версія з потужнішою батареєю (на 77 кВт/год), у якої більший запас ходу, коштує 2 187 600 гривень. Це комплектація Elegance.

У комплектації Express є велика кількість обладнання, у тому числі активних систем безпеки та допомоги водієві, а також інформаційно-розважальна система із 12,3-дюймовим сенсорним дисплеєм. У комплектації Elegance додатково є багато іншого обладнання, зокрема аудіосистема Bose із шістьма динаміками.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, що дебютував седан Hyundai Accent п'ятого покоління. У нього розміри більші, ніж у моделі четвертого покоління.