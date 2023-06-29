В Україні почалося зростання цін на бензин: поки що тільки в опті

За минулі півтора тижні, з 19 червня 2023 року, в Україні оптові ціни на бензин збільшилися на 3,5 грн за один літр, а на дизельне паливо – на 3,0 грн за один літр.

В Україні почалося зростання цін на бензин: поки що тільки в опті

За даними консалтингової компанії "А-95", на даний момент на оптовому паливному ринку в Україні спостерігається обмежена пропозиція бензину-А-95. Найдешевше бензин А-95 в опті стоїть у південному та західному регіонах нашої країни.

Зростання оптових цін на бензин та дизельне паливо в Україні розпочалося приблизно 19 червня 2023 року. Оператори паливного ринку та експерти пояснюють це кількома причинами.

Наприклад, спостерігається помітна волатильність на зовнішніх ринках, коли спочатку вартість ресурсу за один день збільшується, наприклад, на $20/т, а наступного дня його ціна на стільки ж знижується. Через це трейдери закладають ризики в оптову ціну.

Крім того, не останню роль у зростанні оптових цін відіграє рішення Кабміну з 1 липня 2023 року запровадити в Україні довоєнні податки на паливо (повернуть довоєнні акцизи на бензин та дизель, а також збільшать з 7% до 20% ПДВ на всі види палива). Деякі оператори ринку вирішили призупинити продажі до 1 липня, щоб не помилитися. В інших операторів просто закінчився ресурс.

В Україні почалося зростання цін на бензин: поки що тільки в опті

Деякі трейдери стурбовані рішенням РНБО України боротися із паливом сумнівного (тобто російського) походження. РНБО вже розробила конкретні кроки, спрямовані на забезпечення ефективного контролю за можливими порушеннями санкційного режиму та вжиття ефективних заходів реагування. З цього питання налагоджено взаємодію із СБУ, Державною митною службою та Міністерством закордонних справ.

Наразі в Україні середня вартість бензину А-95 становить 44,61 грн за один літр, дизельного палива – 43,12 гривень за літр, а автогазу – 21,91 грн/літр. Деякі експерти вважають, що після запровадження в Україні з 1 липня 2023 року довоєнних податків на паливо бензин подорожчає приблизно на 10-12 гривень за літр, дизельне паливо – на 8-10 гривень за літр, а автогаз – на 3-5 грн за один літр. Ціни не збільшаться одномоментно за день. Цей процес, мабуть, триватиме 2-3 тижні.

Нагадаємо, раніше власникам автомобілів із ГБО розповіли про те, на яких українських АЗС недоливають автогаз.


Максимов Віталій, Тудей





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