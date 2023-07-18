Hyundai показав Santa Fe нового покоління

Компанія Hyundai офіційно представила кросовер Hyundai Santa Fe нового покоління. Це вже п'яте покоління популярного південнокорейського середньорозмірного кросовера.

Hyundai Santa Fe випускають із 2000-го року. Наразі автомобілістам пропонують його четверте покоління (з 2018 року). Поява нового покоління цієї моделі вже назріла з огляду на те, що в сучасному світі все змінюється дуже швидко.

Потрібно сказати, що новий Santa Fe зовні дуже відрізняється від моделі четвертого покоління. Він має "квадратний" дизайн, який нагадує нам не кросовери, а позашляховики. Привертають увагу унікальні фари і 21-дюймові колісні диски. Загалом Hyundai Santa Fe п'ятого покоління більше схожий на позашляховик, а не на кросовер.

Hyundai каже, що у нового Santa Fe більша колісна база, ніж у моделі четвертого покоління. Щоправда, яка саме – поки що не відомо. Через збільшену колісну базу цей автомобіль повинен мати більш просторий салон і більш місткий багажник, ніж модель попереднього покоління.

Сидіння другого та третього ряду складаються. В цілому ж інтер'єр Santa Fe нового покоління виконаний у такому самому стилі, що і дизайн кузова. 12,3-дюймова панель приладів має вигнутий панорамний дисплей. У в салоні використовуються матеріали високої якості.

Які силові агрегати увійшли до лінійки двигунів – ще не відомо. Очевидно, серед них буде 2,5-літровий бензиновий двигун. На фотографіях ми побачили відповідне позначення.

Hyundai обіцяє оприлюднити докладнішу інформацію про Santa Fe п'ятого покоління у серпні 2023 року. У продажу він з'явиться наприкінці 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

В Україні зараз Hyundai Santa Fe коштує від 1 482 300 гривень. Це комплектація Dynamic з 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 180 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Версія з 2,2-літровим дизельним двигуном потужністю 202 к.с. коштує від 1 736 800 гривень.

У комплектації Dynamic є кілька систем активної безпеки та допомоги водієві. Наприклад, система попередження про виїзд зі смуги руху, система утримання у смузі руху та розширена система запобігання лобовому зіткненню.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, що почалися продажі нової Hyundai Elantra.