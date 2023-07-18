Hyundai показав Santa Fe нового покоління

Компанія Hyundai офіційно представила кросовер Hyundai Santa Fe нового покоління. Це вже п'яте покоління популярного південнокорейського середньорозмірного кросовера.

Hyundai показав Santa Fe нового покоління

Hyundai Santa Fe випускають із 2000-го року. Наразі автомобілістам пропонують його четверте покоління (з 2018 року). Поява нового покоління цієї моделі вже назріла з огляду на те, що в сучасному світі все змінюється дуже швидко.

Потрібно сказати, що новий Santa Fe зовні дуже відрізняється від моделі четвертого покоління. Він має "квадратний" дизайн, який нагадує нам не кросовери, а позашляховики. Привертають увагу унікальні фари і 21-дюймові колісні диски. Загалом Hyundai Santa Fe п'ятого покоління більше схожий на позашляховик, а не на кросовер.

Hyundai каже, що у нового Santa Fe більша колісна база, ніж у моделі четвертого покоління. Щоправда, яка саме – поки що не відомо. Через збільшену колісну базу цей автомобіль повинен мати більш просторий салон і більш місткий багажник, ніж модель попереднього покоління.

Hyundai показав Santa Fe нового покоління

Сидіння другого та третього ряду складаються. В цілому ж інтер'єр Santa Fe нового покоління виконаний у такому самому стилі, що і дизайн кузова. 12,3-дюймова панель приладів має вигнутий панорамний дисплей. У в салоні використовуються матеріали високої якості.

Які силові агрегати увійшли до лінійки двигунів – ще не відомо. Очевидно, серед них буде 2,5-літровий бензиновий двигун. На фотографіях ми побачили відповідне позначення.

Hyundai обіцяє оприлюднити докладнішу інформацію про Santa Fe п'ятого покоління у серпні 2023 року. У продажу він з'явиться наприкінці 2023 року. Скільки він коштуватиме – ще не відомо.

Hyundai показав Santa Fe нового покоління

В Україні зараз Hyundai Santa Fe коштує від 1 482 300 гривень. Це комплектація Dynamic з 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 180 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Версія з 2,2-літровим дизельним двигуном потужністю 202 к.с. коштує від 1 736 800 гривень.

У комплектації Dynamic є кілька систем активної безпеки та допомоги водієві. Наприклад, система попередження про виїзд зі смуги руху, система утримання у смузі руху та розширена система запобігання лобовому зіткненню.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, що почалися продажі нової Hyundai Elantra.


Максимов Віталій, Тудей





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