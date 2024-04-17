Педаль акселератора Cybertruck може застрягати у підлозі. Tesla призупинила відвантаження авто

Електричний пікап Tesla Cybertruck зіткнувся з проблемою, яка пов'язана з педаллю акселератора. Протягом вихідних десяткам клієнтів, які чекали на свої нові авто, повідомили, що постачання Cybertruck затримується. При цьому компанія не розкрила конкретних причин. Про це повідомляє Ars Technica.

Фото: wikipedia.org

Клієнти отримали повідомлення, що їх Cybertruck не прийде до них вчасно через «несподівану затримку щодо підготовки автомобіля».

Tesla не оголосила про офіційне припинення продажу або відкликання Cybertruck, але можливо, що електричний пікап має проблему з акселератором.

Днями власник Cybertruck у TikTok виклав відео, на якому показано, як металева кришка педалі акселератора Cybertruck нібито частково ослабла й застрягла у підлозі. Водій зміг зупинити автомобіль гальмами та поставити його на стоянку.

Повідомляється, що проблема полягає в педалі акселератора, яка може застрягти у підлозі. Натискання на гальмо може припинити прискорення авто, але після відпускання гальма машина знову прискорюється. Це украй небезпечна ситуація для машини масою майже 3 тонни, яка може розігнатися до 100 км/год за 3 секунди.

На початку місяця інший власник Cybertruck написав на форумі Клубу власників Cybertruck, що його автомобіль автоматично розігнався і врізався в сигнальний стовп, при цьому ні гальмо, ні подушки безпеки не спрацювали.

«Щось трапилося, чого я не можу пояснити. Я їхав, як зазвичай, і, входячи в поворот, відпустив педаль газу, але швидкість не зменшувалася. Тому я натиснув на гальмо, але воно не запрацювало доки воно не сталося пізно, і я врізався в опору сигнального освітлення. Також не спрацювали подушки безпеки», — написав він.

Варто зазначити, що Tesla вже давно звинувачують у несправностях акселераторів. Ще у 2017 році компанія отримала колективний позов на цю тему щодо Models S і X, які страждають від цієї проблеми. Tesla рішуче заперечувала будь-яку подібну проблему, а у 2020 році Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) відмовилося розслідувати випадки.

У 2023 році дослідник безпеки в Міннесоті розповів, як стрибок напруги в інверторі Tesla може призвести до прискорення автомобіля. Того ж року витік документів Tesla в німецьке видання Handelsblatt включав понад 2400 скарг клієнтів щодо раптових ненавмисних проблем з гальмами.