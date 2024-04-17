Педаль акселератора Cybertruck може застрягати у підлозі. Tesla призупинила відвантаження авто

Електричний пікап Tesla Cybertruck зіткнувся з проблемою, яка пов'язана з педаллю акселератора. Протягом вихідних десяткам клієнтів, які чекали на свої нові авто, повідомили, що постачання Cybertruck затримується. При цьому компанія не розкрила конкретних причин. Про це повідомляє Ars Technica.

Педаль акселератора Cybertruck може застрягати у підлозі. Tesla призупинила відвантаження авто
Фото: wikipedia.org

Клієнти отримали повідомлення, що їх Cybertruck не прийде до них вчасно через «несподівану затримку щодо підготовки автомобіля».

Tesla не оголосила про офіційне припинення продажу або відкликання Cybertruck, але можливо, що електричний пікап має проблему з акселератором.

Днями власник Cybertruck у TikTok виклав відео, на якому показано, як металева кришка педалі акселератора Cybertruck нібито частково ослабла й застрягла у підлозі. Водій зміг зупинити автомобіль гальмами та поставити його на стоянку.

@el.chepito1985 serious problem with my Cybertruck and potential all Cybertrucks #tesla #cyberbeast #cybertruck #stopsale #recall ? original sound — el.chepito

Повідомляється, що проблема полягає в педалі акселератора, яка може застрягти у підлозі. Натискання на гальмо може припинити прискорення авто, але після відпускання гальма машина знову прискорюється. Це украй небезпечна ситуація для машини масою майже 3 тонни, яка може розігнатися до 100 км/год за 3 секунди.

На початку місяця інший власник Cybertruck написав на форумі Клубу власників Cybertruck, що його автомобіль автоматично розігнався і врізався в сигнальний стовп, при цьому ні гальмо, ні подушки безпеки не спрацювали.

«Щось трапилося, чого я не можу пояснити. Я їхав, як зазвичай, і, входячи в поворот, відпустив педаль газу, але швидкість не зменшувалася. Тому я натиснув на гальмо, але воно не запрацювало доки воно не сталося пізно, і я врізався в опору сигнального освітлення. Також не спрацювали подушки безпеки», — написав він.

Варто зазначити, що Tesla вже давно звинувачують у несправностях акселераторів. Ще у 2017 році компанія отримала колективний позов на цю тему щодо Models S і X, які страждають від цієї проблеми. Tesla рішуче заперечувала будь-яку подібну проблему, а у 2020 році Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) відмовилося розслідувати випадки.

У 2023 році дослідник безпеки в Міннесоті розповів, як стрибок напруги в інверторі Tesla може призвести до прискорення автомобіля. Того ж року витік документів Tesla в німецьке видання Handelsblatt включав понад 2400 скарг клієнтів щодо раптових ненавмисних проблем з гальмами.





Интересные новости
Водіям потрібно пройти спецпроцедуру та отримати ідентифікаційний номер: інструкціяВодіям потрібно пройти спецпроцедуру та отримати ідентифікаційний номер: інструкція
Український аналог "Ланцета" вже нищить росіян на фронті: ЗМІ озвучили технічні характеристики нового безпілотникаУкраїнський аналог "Ланцета" вже нищить росіян на фронті: ЗМІ озвучили технічні характеристики нового безпілотника
"Як в комп'ютерній грі" — військові розповіли про досвід використання MRAP Buchmaster"Як в комп'ютерній грі" — військові розповіли про досвід використання MRAP Buchmaster
Поляки знову планують заблокувати пункт пропуску в КраковціПоляки знову планують заблокувати пункт пропуску в Краковці
Поляки зняли блокаду із ПП «Долгобичув-Угринів»Поляки зняли блокаду із ПП «Долгобичув-Угринів»
Блок рекламы


Похожие новости
Кріштіану Роналду спустив на авто мільйони: якими машинами володіє зірка футболу (фото)Кріштіану Роналду спустив на авто мільйони: якими машинами володіє зірка футболу (фото)
На кордоні Польщі і України заблоковано 500 авто – є черги і на інших кордонахНа кордоні Польщі і України заблоковано 500 авто – є черги і на інших кордонах
РФ може спробувати розконсервувати додаткові А-50 після знищення двох бортів — британська розвідкаРФ може спробувати розконсервувати додаткові А-50 після знищення двох бортів — британська розвідка
Розмитнення авто в «Дії»: що є в законопроєкті, який підтримав комітет ВРУРозмитнення авто в «Дії»: що є в законопроєкті, який підтримав комітет ВРУ
Україна запропонує Румунії побудувати автобан біля кордонуУкраїна запропонує Румунії побудувати автобан біля кордону
Німці назвали найнадійніші автомобілі року, що минає: на основі даних техогляду 10 мільйонів автоНімці назвали найнадійніші автомобілі року, що минає: на основі даних техогляду 10 мільйонів авто
На Amazon почнуть продавати автомобіліНа Amazon почнуть продавати автомобілі
В Україні після перемоги над окупантами будуватимуть автобаниВ Україні після перемоги над окупантами будуватимуть автобани
ТОП-5 недорогих, але надійних гібридних автомобілівТОП-5 недорогих, але надійних гібридних автомобілів
ТОП-10 популярних в Україні автомобілів з КитаюТОП-10 популярних в Україні автомобілів з Китаю
Последние новости
Подгружаем последние новости