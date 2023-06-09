Велика Британія більше не може виготовляти стволи великого калібру для танків та артилерії

Технологію виробництва було втрачено.

Велика Британія стала неспроможною виготовляти нові артилерійські стволи великого калібру для своїх танків та гаубиць. Про це повідомляє видання Shephard media з посиланням на оборонну компанію BAE Systems, інформує ZN.ua.

Велика Британія більше не може виготовляти стволи великого калібру для танків та артилерії
© The British Army

Велика Британія опинилась в ситуації, коли частина її стратегічно важливих оборонних потужностей зупинилася у період так званого “світового роззброєння” після “холодної війни”. Тепер для країни втрачена ціла галузь збройової промисловості.

Представники BAE Systems визнали, що для відновлення танків Challenger 2 та самохідних гаубиць AS-90 перед їхньою відправкою до України може знадобитись так звана “канібалізація”, тобто знімання гармат з одних машин для відновлення інших. Передачу вище названих танків та САУ Велика Британія анонсувала ще навесні цього року в рамках нового пакета військової допомоги.

Проблема виробництва стволів для британських танків стала критичною через застосування гармат унікальної для сьогоднішнього дня конструкції.

Challenger 2 залишається одним із останніх у світі основним бойовим танком, який застосовує 120-мм гармату з нарізним стволом, в той час як увесь світ перейшов до використання аналогічних гладкоствольних систем ще у 70-80-х роках минулого сторіччя.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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