Вартість модернізованих винищувачів F-15EX Eagle II може перевищити $80 млн

Точні цифри будуть відомі лише після завершення контракту на оновлення літаків.

Минулого року головний операційний директор Boeing Стів Паркер заявив, що модернізовані літаки F-15EX Eagle II коштуватимуть менше ніж $80 млн. Однак тепер віцепрезидент Boeing Прат Кумар не зміг підтвердити цю ціну. Про це пише Breaking Defence , інформує ZN.ua .

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Прат Кумар заявив, що обіцянка, зроблена в липні минулого року на виставці Royal International Air Tattoo, поширюється тільки на винищувачі першої партії. За словами віцепрезидента, реальних цифр поки що немає, оскільки контракт не завершено. Але з цього приводу зараз триває "дуже активне обговорення".

Таким чином, F-15EX подорожчає, але коштуватиме менше, ніж $106 млн. Кілька років тому Військово-повітряні сили США припускали, що у 2025 фінансовому році ціна Eagle II досягне $106 млн за одиницю. Однак, Прат Кумар поспішив заспокоїти всіх, заявивши, що ця цифра стала відображенням тиску після COVID-19.

Варто зазначити, що формально обіцянку головного операційного директора Boeing не було виконано. Вартість модернізованого винищувача F-15EX Eagle II за контрактом на першу партію склала $80,5 млн за одиницю.