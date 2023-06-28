Стала відома вартість нового кросовера Kia у Європі

Компанія Kia розповіла, скільки в Європі коштуватиме її новий великий флагманський електричний кросовер Kia EV9. За стандартну комплектацію європейцям доведеться заплатити вуід 61 975 євро.

Стала відома вартість нового кросовера Kia у Європі

Офіційна прем'єра Kia EV9 відбулася у березні 2023 року. У середині червня почалися його продажі в Південній Кореї. Незабаром він з'явиться в Європі та США.

Kia EV9 збудовано на новій модульній платформі Electric Global Modular Platform (E-GMP). Довжина цього кросовера, який, до речі, має три ряди сидінь, становить 5010 мм, ширина – 1980 мм, висота – 1755 мм, а колісна база – 3100 мм. Тобто він майже таких самих розмірів, як і Kia Telluride, але в нього трохи більша колісна база. Покупцям цей кросовер пропонують у версіях на 6 та 7 осіб.

За даними Kia, у EV9 коефіцієнт аеродинамічного опору становить 0,28. Відммнно для великого кросовера. Цього вдалося досягти за рахунок використання інноваційних технологій, у тому числі аеродинамічних коліс та інноваційних повітряних завіс, вбудованих у передній бампер.

Стала відома вартість нового кросовера Kia у Європі

У Європі покупцям Kia EV9 запропонують додатково комплектацію GT-Line. Це свого роду спортивна комплектація з відповідним дизайном бамперами, колесами, багажником на даху і так далі.

Як ми вже говорили, у Європі Kia EV9 у стандартній комплектації коштуватиме 61 975 євро. Це версія із батареєю на 99,8 кВтг. Але буде також версія із батареєю на 76,1 кВтг. Зрозуміло, що така версія матимуть менший запас ходу і тому вона буде дешевшою. Можливо, дешевше приблизно на 8 000 доларів.

Загалом у нового південнокорейського флагманського електричного кросовера буде три варіанти трансмісії. Базова модель EV9 RWD Standard оснащена акумуляторною батареєю ємністю 76,1 кВтг та одним електродвигуном потужністю 215 к.с. і 350 Нм крутного моменту.

Стала відома вартість нового кросовера Kia у Європі

Наступним йде EV9 RWD Long Range з батареєю на 99,8 кВтг та електромотором потужністю 201 к.с. Така версія має запас ходу у 541 км.

Топовий варіант – з повним приводом та двома електромоторами загальною потужністю 380 к.с. і 600 Нм крутного моменту. Топова версія кросовера Kia EV9 до 100 км/год розганяється дуже швидко - всього за 6 секунд.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що компанія Kia планує припинити продавати в Європі автомобіль Kia Rio.


Максимов Віталій, Тудей





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