Названа вартість євроблях, які зможуть безкоштовно розмитнювати бійці ЗСУ

Українські військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, зможуть безкоштовно розмитнювати автомобілі на іноземній реєстрації, якщо вони коштують не більше ніж 15 000 євро. Таку можливість розглядають, повідомила громадська організація "АвтоЄвроСила".

Питання можливого безкоштовного розмитнення євроблях військовослужбовцями ЗСУ обговорили під час зустрічі народних депутатів Максима Заремського та Мар'яна Заблотського з представниками громадської організації "АвтоЄвроСила" та військовослужбовцями. Вони обговорили законопроект №9058, який і передбачає введення безкоштовного розмитнення євроблях для українських захисників (тільки для тих, хто брав участь у бойових діях).

Проект закону №9058 зареєстрували у Верховній Раді у лютому 2023 року. Наразі його розглядають у профільному парламентському Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

Заремський, автор цього законопроекту, виходив з того, що багато учасників бойових дій не могли скористатися безкоштовним розмитненням автомобілів, яке діяло в Україні три місяці у 2022 році (з квітня по червень). Він цілком слушно вважає, що їм потрібно дати можливість один раз безкоштовно розмитнити легковий автомобіль на іноземних номерах.

При цьому такі автомобілі не можна буде продати або передати за довіреністю протягом трьох років після державної реєстрації. В іншому випадку доведеться заплатити всі митні платежі.

Але у законопроекті №9058 нічого не йдеться про те, скільки має максимум коштувати машина для безкоштовного розмитнення учасниками бойових дій. На зустрічі народних депутатів із представниками "АвтоЄвроСила" та військовослужбовцями дійшли висновку, що такі євробляхи не повинні коштувати більше 15 000 євро.

Мабуть, до законопроекту №9058 внесуть редагування вартості машин для безкоштовного розмитнення бійцями ЗСУ. Будуть, мабуть, й інші доповнення. Наприклад, таку пільгу можуть також надати всім військовослужбовцям ЗСУ та Сил територіальної оборони, а також волонтерам, ветеранам, інвалідам внаслідок бойових дій. Така можливість зараз обговорюється.

Нагадаємо, з квітня до червня 2022 року в Україні можна було безкоштовно розмитнити будь-який автомобіль на іноземній реєстрації. Очікувалося, що ця пільга діятиме до кінця війни з російськими окупантами. Але з 1 липня 2022 року за розмитнення євроблях знову потрібно платити.

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