Власник євробляхи оригінально уникнув штрафу у 170 тис. грн

Власник євробляхи, якого за порушення Митного законодавства хотіли оштрафувати на 170 тис. грн, надав суду довідку про те, що його автомобіль 2 роки був на СТО, і таким чином уникнув покарання. Про це свідчить рішення Одеського апеляційного суду у справі №521/5212/23.

Власник євробляхи оригінально уникнув штрафу у 170 тис. грн

У січні 2020 року громадянин Азербайджану завіз в Україну автомобіль для особистого користування в режимі тимчасового ввезення на 1 рік. У листопаді 2022 року цей громадянин Азербайджану спробував у пішому порядку в'їхати в Україну з Молдови, але на митному пункті під час перевірки за базами даних виявилося, що автомобіль досі не вивезений із країни і не розмитнений.

Щодо власника євробляхи склали адміністративний протокол за ч. 6 ст. 481 Митного кодексу України (Перевищення строку тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування на митну територію України на понад 30 діб). Штраф за цією статтею – 170 000 гривень чи конфіскація автомобіля.

Власник автомобіля на іноземній реєстрації оскаржив штраф у суді. Справа зрештою потрапила до Одеського апеляційного суду.

Апеляційний суд скасував штраф та закрив провадження. Водія звільнили від адміністративного покарання у зв'язку з малою значимістю вчиненого на підставі статті 22 КУпАП.

Власник євробляхи оригінально уникнув штрафу у 170 тис. грн

Євробляхер надав суду довідку, в якій йшлося про те, що автомобіль знаходився на СТО з грудня 2020 року по грудень 2022 року. Тобто два роки. Автомобіліст заявив, що не зміг своєчасно вивезти машину з України через те, що вона була технічно несправною, а також тому, що він довго хворів на коронавірус. Як підтвердження своєї хвороби він надав суду довідку з лікарні. У довідці йшлося про те, що євробляхер перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні з 21 грудня 2020 року по 26 грудня 2020 року.

Одеський апеляційний суд взяв до уваги ці докази та залишив без задоволення апеляційну скаргу Одеської митниці на рішення суду першої інстанції.

Слід зазначити, що в Україні за порушення термінів ввезення євроблях їх можуть конфіскувати. Але суди воліють не конфіскувати автомобілі, якщо їхня вартість вища за суму штрафу. Були лише поодинокі випадки, коли конфіскований автомобіль коштував більше 170 000 гривень.

Раніше ми розповіли про те, коли можуть скасувати штраф за євробляху, яка порушила терміни ввезення в Україну.


Максимов Віталій, Тудей





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