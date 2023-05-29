Техогляд авто: що змінилося для автовласників

Роз'яснення дали у МВС.

В Україні ухвалили постанову щодо вдосконалення порядку проходження обов?язкового технічного контролю транспортних засобів. Йдеться про постанову Уряду «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 р. № 137 і від 31 травня 2012 р. № 512». Портал МВС повідомив, що зміниться для автовласників після прийняття цієї постанови, інформує ZN.ua.

Техогляд авто: що змінилося для автовласників
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ТО по-новому: що зміниться для автовласників

В Україні запроваджено електронну форму протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

Водночас за необхідності з можливістю друку паперової копії протоколу. Втім, друк протоколу можливий виключно на бланку встановленого зразка, вартість якого сплачує суб’єкт господарювання.

Відповідно до документа, також:

  • оновлено обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів;
  • запроваджено відеофіксацію процесу обов?язкового технічного контролю транспортних засобів.

У МВС зазначили, що органи державної влади, місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зможуть отримати від суб’єкта ОТК відеоматеріали за відповідними зверненнями.

«Вибірковий перегляд матеріалів відеофіксації унеможливить проведення суб’єктами ОТК фіктивних перевірок технічного стану, а це суттєво вплине на посилення безпеки дорожнього руху», – йдеться у повідомленні.

Також постановою передбачається імплементація у національне законодавство вимог щодо обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, які визначені Директивою 2014/45/ЄС від 3 квітня 2014 року «Про періодичні тестування на придатність до експлуатації для моторних транспортних засобів та їх причепів».

Сервісний центр МВС
Сервісний центр МВС


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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