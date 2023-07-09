На окупованій Луганщині власників авто змушують змінювати українські автономери
Для цього окупанти проводять спеціальні рейди.
На окупованій території Луганської області росіяни примушують власників швидше змінювати українські автомобільні номери. Про це у
“Росіяни полюють на автівки з українськими номерами. Загарбницька влада посилила відповідні дорожні рейди на захоплених минулоріч територіях – перевіряють на трасах та в гаражах. Проводять “бесіди” та направляють до найближчого МРЕВ”, - зазначив начальник ОВА Артем Лисогор.
За його словами, у Сватовому росіяни продовжують облік “безхазяйної” нерухомості, вимагають документи для підтвердження права власності, шукають оселі тих, хто виїхав у безпечні регіони України або за кордон.
Як ідеться в повідомленні, виявляють загарбники і квартири, де не живуть господарі. Допомагають із обліком та подальшим розселенням загарбників місцеві колаборанти.